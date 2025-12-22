ترامب يعين حاكم لويزيانا مبعوثاً خاصاً لـ "جرينلاند"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، أنه سيعين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري مبعوثاً خاصاً لأمريكا إلى جرينلاند، وهي الإقليم الشاسع الذي يتمتع بالحكم الذاتي والتابع للدنمارك والذي صرح ترامب بأن الولايات المتحدة بحاجة للاستحواذ عليه.

وقال ترامب في إعلانه عن التعيين: "جيف يدرك مدى أهمية جرينلاند لأمننا القومي، وسيعمل بقوة على تعزيز مصالح بلدنا من أجل سلامة وأمن وبقاء حلفائنا، وبالفعل العالم أجمع".

وكان ترامب قد دعا مراراً خلال الأشهر الأولى من عودته إلى البيت الأبيض لفرض الولاية القضائية الأميركية على جرينلاند، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة القطبية الغنية بالمعادن والمتمتعة بموقع استراتيجي.

وكانت هذه القضية قد غابت عن العناوين الرئيسية في الأشهر الأخيرة، ولكن في أغسطس الماضي، استدعى المسؤولون الدنماركيون السفير الأمريكي في أعقاب تقرير يفيد بأن ثلاثة أشخاص على الأقل ممن لهم صلات بترامب قد نفذوا عمليات تأثير سرية في جرينلاند.

وفي وقت سابق من هذا العام، زار نائب الرئيس جيه دي فانس قاعدة عسكرية أمريكية نائية في الجزيرة واتهم الدنمارك بخفض الاستثمار هناك.

وقال ترامب إن جرينلاند حاسمة للأمن الأميركي ولم يستبعد الاستيلاء على الجزيرة بالقوة العسكرية، رغم أن الدنمارك حليف للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكان لاندري قد تولى منصبه كحاكم لولاية لويزيانا في يناير 2024، وتنتهي فترة ولايته في يناير 2028.