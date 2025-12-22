"خلل فني" يعيد طائرة هندية بعد إقلاعها

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية، إلى إلغاء رحلتها بعد الإقلاع، إثر خلل فني في أحد محركاتها.

وأفادت هيئة تنظيم الطيران في الهند اليوم ⁠الاثنين، إن طائرة (إير إنديا) من طراز ‍بوينغ 777 اضطرت ‍للعودة بعد الإقلاع إثر ⁠انخفاض ‌ضغط ⁠الزيت ‍إلى الصفر في أحد ⁠محركاتها.

فيما أشارت المديرية العامة ‌للطيران المدني في بيان أن الطائرة هبطت بسلام في دلهي.

وتأتي هذه الواقعة بعد الحادث المأساوي الذي تعرضت له طائرة تابعة للخطوط الهندية من طراز بوينغ 787، والذي أسفر عن مقتل 260 شخصاً.