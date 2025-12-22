التشيك تدعم مبادرة دولية لـ «ذخيرة أوكرانيا»

ذكر وزير الخارجية التشيكي السابق، يان ليبافسكي، على موقع «سي.إن.إن بريما نيوز»، أمس، أن المانحين أسهموا بنحو 100 مليار كرونة تشيكية في مبادرة دولية للذخيرة لأوكرانيا، حيث قدمت جمهورية التشيك بين مليارين وثلاثة مليارات كرونة.

وتتعاون التشيك بالأساس مع هولندا والدنمارك حول المبادرة، وحصلت أوكرانيا على 1.8 مليون طلقة ذخيرة هذا العام، وأكثر من أربعة ملايين بشكل إجمالي منذ بدء البرنامج، حسب إذاعة براغ التشيكية، أمس.

ومن المقرر أن يبحث رئيس الوزراء، أندريه بابيش، المبادرة اليوم، مع رئيس وكالة التعاون الدفاعي التشيكي.