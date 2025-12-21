"مصر للطيران" توضح ملابسات هبوط طائرة على الطريق الدائري

تسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، لطائرة تحمل شعار شركة مصر للطيران، تقوم بعملية هبوط اضطراري على الطريق الدائري بالقاهرة، في حالة من الذعر والجدل بين المستخدمين.

وأكدت شركة مصر للطيران أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع الفيديو المزعوم.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي، أن هذا الفيديو غير حقيقي، وقد تم تنفيذه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، ولا يمت للواقع بصلة.

وأهابت مصر للطيران بوسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، وعدم تداول أو نشر أي محتوى غير موثوق، مع ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والإعلامية، والاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات الصادرة عن الشركة قبل تداول أي معلومات مغلوطة، لما لذلك من دور في إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

وشددت الشركة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على إنتاج ونشر هذا الفيديو المُضلل، لما ترتب عليه من تضليل للمواطنين ونشر أخبار غير صحيحة فضلًا عن الإضرار بسمعة الشركة الوطنية.