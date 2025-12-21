ويتكوف يكشف تطورات تنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة

قال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف يوم السبت إنه يجري إحراز تقدم في تنفيذ خطة غزة للسلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب ويتكوف على منصة إكس بعد يوم من محادثات استكشافية مع ممثلين من مصر وقطر وتركيا: "لقد أسفرت المرحلة الأولى عن تقدم، بما في ذلك توسيع المساعدات الإنسانية، وإعادة جثامين الرهائن، وانسحابات جزئية للقوات، وتقليص للأعمال العدائية".

وأضاف: "ستستمر المزيد من المشاورات في الأسابيع المقبلة للمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية".

وتشمل المرحلة الثانية من خطة غزة للسلام إعادة إعمار المنطقة المدمرة. وتصر إسرائيل على ضرورة إعادة جثمان آخر رهينة في غزة، وهو أحد الشروط المحددة في المرحلة الأولى للخطة.

كما تدعو الخطة إلى نزع سلاح الفصائل، التي قالت إنها لن تتخلى عن أسلحتها.

وقال ويتكوف إن المحادثات ركزت أيضاً على تدابير لتسهيل التجارة في المنطقة وتطوير البنية التحتية.

وتابع: "في هذا السياق، أعربنا عن دعمنا لإنشاء وتفعيل مجلس السلام في المدى القريب كإدارة انتقالية للمسارات المدنية والأمنية وإعادة الإعمار".

ويعد إنشاء مجلس السلام واحداً من 20 نقطة في خطة غزة للسلام التي كشف عنها ترامب في أواخر سبتمبر.

وبموجب المقترح، ستتم إدارة غزة مؤقتاً من قبل لجنة من التكنوقراط غير الحزبيين، تحت إشراف هيئة انتقالية جديدة تعرف باسم مجلس السلام، والتي يقول ترامب إنه ينوي رئاستها.