نتنياهو يعتزم إطلاع ترامب على ضربات جديدة محتملة ضد إيران

ذكرت ‌شبكة "إن.بي.سي نيوز" اليوم السبت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستمع إلى إفادة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشير إلى أن أي توسع في برنامج الصواريخ الباليستية ​الإيراني يشكل تهديدا ​ربما يستدعي ​تحركا سريعا.

وأوضح تقرير الشبكة ‌أن المسؤولين ‌الإسرائيليين قلقون من قيام إيران بإعادة تشغيل مواقع ​تخصيب ​اليورانيوم التي قصفتها الولايات المتحدة في يونيو وأنهم يستعدون لإطلاع ترامب على خيارات استهداف برنامج الصواريخ مجددا.

ووفقاً لما نشرته شبكة "إن بي سي نيوز"، فإن نتنياهو يسعى من خلال هذا الإيجاز إلى تجاوز "مرحلة التردد" التي سادت في التعامل مع إدارة بايدن، وبناء تفاهم مباشر مع ترامب حول حدود العمل العسكري ضد طهران. ويهدف هذا التواصل إلى ضمان دعم سياسي وعملياتي من البيت الأبيض بمجرد تولي الإدارة الجديدة مهامها، خاصة فيما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية الكبرى.