زيلينسكي: واشنطن اقترحت محادثات ثلاثية مع روسيا في ميامي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن الولايات المتحدة اقترحت عقد محادثات بين فريقي التفاوض الأوكراني والروسي في ميامي، حيث يجتمع مسؤولون هناك لجولة جديدة من المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب.

وأوضح زيلينسكي "لقد اقترحوا هذا الشكل كما أفهم: أوكرانيا، أميركا، روسيا"، مضيفا أن الأوروبيين يمكن أن يكونوا حاضرين، وأنه سيكون من "المنطقي عقد اجتماع مشترك مماثل... بعد أن نفهم النتائج المحتملة للاجتماع الذي انعقد بالفعل".