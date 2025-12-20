رسالة جندي أميركي على قذيفة قبل قصف مواقع "داعش" في سورية.. ماذا كتب؟

نشرت وزارة الدفاع الأميركية "البتاغون" صورة لجندي أميركي يدون رسالة على قذيفة، قبل إطلاقها في القصف الذي قالت إنه استهدف عشرات الأهداف لتنظيم "داعش" في سورية.

وحسب الوزارة ،كتب الجندي على القذيفة أسماء 3 أميركيين، قتلوا في هجوم وقع قبل أيام في تدمر وسط سورية، ثم ختم الجندي الأميركي رسالته بعبارة: "ليبقى إرثكم في الذاكرة".

وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قد أعلن، أمس الجمعة، بدء عملية عسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سورية، رداً على الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أميركيين.