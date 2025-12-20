الأردن يشارك في عملية للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي

نفذ سلاح الجو الملكي الأردني، ضربات جوية دقيقة استهدفت مواقع لتنظيم"داعش" الإرهابي في جنوب سورية، وذلك بالتزامن مع إطلاق القوات الأميركية، فجر اليوم السبت، عملية عسكرية واسعة تحت اسم "عين الصقر" استهدفت معاقل التنظيم في البادية ووسط سورية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن هذه المشاركة تأتي بالتعاون مع الولايات المتحدة ضمن عمليات التحالف الدولي، الذي انضمت إليه الحكومة السورية مؤخراً، بهدف منع التنظيمات المتطرفة من استغلال الجنوب السوري كقاعدة لتهديد أمن الجوار السوري والمنطقة، لا سيما بعد محاولات التنظيم إعادة بناء قدراته في تلك المناطق.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الدفاع الأميركية أن غاراتها جاءت ردا على هجوم سابق أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم، حيث أكد وزير الدفاع بيت هيغسيث أن العملية تندرج ضمن جهود حماية القوات ومنع عودة نشاط التنظيم.

وتأتي هذه التطورات العسكرية وسط تحذيرات من سعي "داعش" لإعادة تنظيم صفوفه مستفيدا من جغرافية البادية السورية، وعلى خلفية هجمات طالت القوات الأميركية قرب "تدمر" مطلع الشهر الجاري.