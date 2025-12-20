إصابة ثلاثة رجال شرطة إثر إطلاق نار في نيويورك

قال مسؤولون إن ثلاثة رجال شرطة أمريكيين أصيبوا بجروح ليلة أمس الجمعة في روتشستر، بمدينة نيويورك، أثناء استجابتهم لبلاغ عن عنف منزلي.

وأضاف قائد شرطة المدينة ديفيد سميث في مؤتمر صحفي: "تم إطلاق عدة طلقات" بعد استجابة رجال شرطة روتشستر للبلاغ وتوجههم إلى المكان.

ويخضع رجال الشرطة الثلاثة الجرحى للعلاج في المستشفى. ولم يتم الكشف عن تفاصيل حول حالاتهم .

وقال عمدة مدينة روتشستر، مالك إيفانز: " إن مثل هذه الحوادث هى كابوسنا الأكبر في هذا الوقت من العام".