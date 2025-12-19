ترامب يوقف قرعة الهجرة

علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، برنامج قرعة "غرين كارد" الذي سمح للمشتبه به في حادثي إطلاق النار بجامعة براون ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بدخول الولايات المتحدة.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في تدوينة عبر حسابها على منصة "إكس" إنها بناء على توجيهات ترامب تأمر خدمات المواطنة والهجرة الأميركية بوقف البرنامج مؤقتاً.

ويوفر برنامج تأشيرة التنوع ما يصل إلى 50 ألف غرين كارد كل عام عن طريق القرعة لأشخاص من دول تمثيلها ضئيل في الولايات المتحدة.

وقد تقدم ما يقرب من 20 مليون شخص لقرعة تأشيرة عام 2025، وتم اختيار أكثر من 131 ألف شخص عند احتساب الأزواج مع الفائزين.

وبعد الفوز، يجب أن يخضعوا لعملية فحص من أجل الحصول على إذن دخول إلى الولايات المتحدة.