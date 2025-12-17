مجلس الشيوخ الأميركي يقر إلغاء "قانون قيصر" على سورية

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح قانون موازنة وزارة الدفاع، الذي يتضمن بنوداً تتعلق بالعقوبات المفروضة على سورية بموجب ما يُعرف بـ"قانون قيصر".

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر في وقت سابق مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، متضمناً إلغاء عقوبات "قيصر" المفروضة على دمشق.

ومن المتوقع أن يصادق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القانون، ما يعني الإلغاء النهائي لـ"قانون قيصر" ورفع العقوبات المفروضة على سورية بموجبه.

وتبلغ ميزانية وزارة الدفاع بحسب القانون 901 مليار دولار وتلزم وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بتقديم فيديوهات للضربات الجوية التي تنفذها الطائرات الأمريكية ضد سفن تقول الإدارة الأمريكية إنها تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة عبر البحر الكاريبي.

حظي قانون الميزانية العسكرية المعروف باسم تفويض الدفاع الوطني السنوي، الذي يرفع رواتب أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8%، بدعم الحزبين خلال مراحل إقراره في الكونجرس، ويقول البيت الأبيض إنه يتماشى مع أولويات الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي.

ومع ذلك، كشف التشريع، الذي تجاوز 3000 صفحة، عن بعض نقاط الخلاف بين الكونجرس ووزارة الدفاع، في ظل إعادة إدارة ترامب توجيه تركيزها بعيدًا عن الأمن في أوروبا نحو أمريكا الوسطى والجنوبية.