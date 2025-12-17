بوتين: الدعوات الغربية للاستعداد لحرب مع روسيا "أكاذيب وخزعبلات"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن هناك بعض الدعوات في الغرب للاستعداد لحرب كبرى مع روسيا ووصف ذلك بأنه "هستيريا" و"أكاذيب وخزعبلات".

وأضاف بوتين خلال اجتماع موسع لهيئة وزارة الدفاع الروسية: "في أوروبا يغرسون في أذهان الناس مخاوف بشأن حتمية الصدام مع روسيا ويرفعون درجة الهستيريا لديهم، بزعم ضرورة الاستعداد لحرب كبرى، لقد قلت مرارا وتكرارا هذه أكاذيب وخزعبلات وهذيان محض".

وقال أنه إذا تخلت أوكرانيا والغرب عن محادثات السلام، فإن روسيا ستستولي على الأراضي التي تطالب بها في أوكرانيا بالوسائل العسكرية.