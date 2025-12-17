"أكسيوس": الصين ستشهد أكبر انخفاض سكاني في التاريخ والعدد سينخفض إلى 662 مليون نسمة

ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مكتب الإحصاء الأميركي، أن سكان العالم في عام 2100 سيكونون أصغر سنا في إفريقيا، وأكبر سنا في شرق آسيا وأوروبا فيما تسير الصين على طريق انخفاض سكاني هائل.

وأضاف الموقع نقلاً عن أحدث التوقعات السكانية العالمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي، أن "إعادة التشكيل الجذري، يتزامن مع صعود الدول العملاقة في إفريقيا بينما تواجه الصين خطر أكبر انخفاض في عدد السكان، ما قد يقلب النظام الجيوسياسي الحالي رأسا على عقب".

وأوضح أن "هذا التحول سيجعل الدول الإفريقية من بين أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وربما يخلق سلسلة من الأزمات الإنسانية التي قد تميز معالم بداية القرن القادم".

ووفقاً لتوقعات قاعدة البيانات الدولية التابعة لمكتب الإحصاء الأميركي التي صدرت الأسبوع الماضي "ستصبح إفريقيا مركز الثقل الديموغرافي العالمي حيث سيتضاعف عدد سكانها أكثر من مرتين من عام 2030 إلى عام 2100".

ووفقا لتحليل "أكسيوس" للبيانات، من المتوقع أن "يرتفع عدد سكان إفريقيا بنسبة 155%، كما سينخفض ​​عدد سكان آسيا بنسبة 9% وسينكمش عدد سكان أوروبا بنسبة 16% مع تسارع التراجع طويل الأجل بسبب الشيخوخة وانخفاض معدل الخصوبة".

كما من المتوقع أن "تنكمش أميركا الجنوبية بنسبة 12%، وأن تنمو أميركا الشمالية بشكل طفيف فقط، بنسبة 4%، ويرجع ذلك أساسا إلى الهجرة وليس المواليد".

وأشار تحليل "أكسيوس" إلى أن "جمهورية الكونغو الديمقراطية، ستشهد زيادة في عدد سكانها من 139 مليون نسمة في عام 2030 إلى 584 مليون نسمة بحلول القرن المقبل - وهي أكبر زيادة على وجه الأرض، كما ستشهد نيجيريا زيادة سكانية قدرها 283 مليون نسمة خلال الفترة نفسها، أما تنزانيا وإثيوبيا وأوغندا وأنغولا والنيجر، فمن المتوقع أن تشهد كل منها زيادة سكانية قدرها 100 مليون نسمة".

ووفقا لمراجعة "أكسيوس" لبيانات السكان، "سينكمش عدد سكان الصين بشكل كبير، حيث سيهوي ​​من 1.4 مليار نسمة إلى 662 مليون نسمة - وهو أكبر انخفاض لأي دولة في التاريخ الديموغرافي المسجل، كما ستشهد أوروبا وبقية شرق آسيا انكماشا سكانيا طويل الأمد، مما سيعيد تشكيل أسواق العمل".