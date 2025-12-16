ترامب يوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيوجه خطابا إلى الأمة عبر التلفزيون مساء الأربعاء، معتبرا أن العام كان "جيدا جدا" للولايات المتحدة منذ عودته إلى السلطة في يناير.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال" الثلاثاء "أيها الأميركيون: سأوجّه خطابا إلى الأمة غدا مساء، مباشرة من البيت الأبيض، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي. أتطلع إلى لقائكم حينها".

وأضاف "لقد كان عاما رائعا لبلدنا، والأفضل لم يأت بعد!".