قتيلان بغارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

قتل شخصان اليوم بغارتين اسرائيليتين على لبنان إحداهما في بلدة تقع إلى جنوب العاصمة بيروت، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية ومصدر أمني، بينما قال الجيش الاسرائيلي إنه استهدف عنصرين في حزب الله.

وتواصل اسرائيل تنفيذ غارات جوية على مناطق مختلفة في لبنان تقول إنها تهدف الى منع حزب الله من إعادة بناء قدراته بعد تكبده خسائر كبيرة في الحرب الدامية بين الطرفين التي استغرقت أكثر من عام قبل وقف هشّ لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن "مسيرة معادية استهدفت" شاحنة صغيرة في بلدة سبلين التي تقع على بعد نحو 30 كلم عن بيروت. وأفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن الغارة أدّت إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجروح.

وشاهد مصور فرانس برس في موقع الغارة في سبلين عناصر من الجيش اللبناني منتشرين في محيط موقع الغارة على الطريق العام في البلدة وعناصر إطفاء يعملون على إخماد النيران التي اندلعت في المكان بعد الغارة.

وشاهد شاحنة صغيرة تستخدم في نقل البضائع وقد تضررت واجهتها الزجاجية الأمامية.

وقبيل هذه الغارة، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن غارة اسرائيلية "على سيارة على طريق العديسة مركبا" قرب الحدود مع اسرائيل، "أدت إلى استشهاد مواطن".