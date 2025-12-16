"البنتاغون" بصدد هيكلة تُقلّص عدد الجنرالات والأدميرالات ذوي الأربع نجوم

يعمل البنتاغون على إعادة هيكلة شاملة لقيادة الجيش الأميركي، من شأنها أن تُقلّص بشكل ملحوظ عدد الضباط ذوي الأربع نجوم، وتُضعف أهمية القيادات في أوروبا وإفريقيا، على ما أوردت صحيفة واشنطن بوست الثلاثاء.

وأضافت الصحيفة نقلا عن عدة مصادر مطلعة، أن "هذه الخطة، في حال اعتمادها، ستؤدي إلى بعض من أهم التحوّلات في قيادة الجيش منذ عقود، ويعود ذلك جزئيا إلى وعد وزير الدفاع بيت هيغسيث بتغيير الوضع وتقليص عدد الضباط ذوي الأربع نجوم في القوات المسلحة".

ويُفترض أن يُقدّم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، تفاصيل الخطة إلى هيغسيث "في الأيام المقبلة"، بحسب الصحيفة.

في مطلع ديسمبر، نشرت إدارة ترامب وثيقة تُحدد "استراتيجيتها للأمن القومي" والتي تهدف إلى إنهاء "الحقبة التي كانت فيها الولايات المتحدة تُهيمن على النظام العالمي بأكمله".

توقعت الوثيقة أفول الحضارة الأوروبية، وأوجزت استراتيجية التعامل مع إفريقيا والشرق الأوسط في بضع فقرات، وركزت على إعادة توجيه السياسة الأمنية الأميركية في ضوء التطورات الجيوسياسية، وفي ضوء مصالح واشنطن المُحددة حديثا.

لم ترد وزارة الدفاع الأميركية على وكالة فرانس برس عندما حاولت التواصل معها للحصول على توضيحات بشأن إعادة الهيكلة.

لكن بحسب صحيفة واشنطن بوست، رفض المقرّبون من هيغسيث، في بيان للصحيفة، التعليق على "مناقشات داخلية مزعومة". وقالوا إنّ أي تقارير تُشير إلى وجود انقسامات بين المسؤولين حول هذه القضية "عارية تماما عن الصحة".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ هذه الإجراءات ستُقلّص عدد القيادات من 11 إلى 8، "مع خفض عدد الجنرالات والأدميرالات ذوي الأربع نجوم الذين هم مباشرة تحت إمرة هيغسيث".