مطار بغداد يستقبل أول طائرة تجارية أوروبية بعد انقطاع 35 عاماً

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم، عن هبوط طائرة تابعة لشركة "أيجة" اليونانية في مطار بغداد الدولي لتكون أول طائرة تجارية أوروبية تحط فيه منذ 35 عاماً.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه الرحلة تعد "محطة مفصلية تؤرخ لمرحلة جديدة من التعافي والانفتاح في قطاع النقل الجوي العراقي".

وأضافت "نُفِّذت الرحلة من قبل شركة أيجة، الناقل الوطني اليوناني، لتكون أول طيران أوروبي يهبط في العاصمة بغداد منذ أكثر من ثلاثة عقود، إيذانًا بعودة العراق إلى خارطة الطيران الأوروبي من جديد".

وتوقفت شركات الطيران الأوربية عن تسيير رحلات مباشرة إلى بغداد منذ بداية التسعينات.

وسيتم، وفق وزارة النقل، تسيير رحلتين أسبوعياً على خط بغداد - أثينا-بغداد مع إمكانية زيادة عدد الرحلات وفقاً لمعدلات الطلب.

وكانت الشركة اليونانية بدأت قبل أشهر تسيير رحلات الى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.