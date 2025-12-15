أب وابنه نفذا إطلاق النار على شاطئ بونداي في سيدني

قالت الشرطة الأسترالية إن المسلحين اللذين قتلا 15 شخصا خلال احتفال يهودي على شاطئ بونداي في سيدني هما أب وابنه، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه أستراليا الحداد على ضحايا أسوأ واقعة عنف مسلح تشهدها البلاد منذ نحو 30 عاما.

وأضافت الشرطة في مؤتمر صحفي أن الأب البالغ من العمر 50 عاما قُتل في موقع الهجوم ليرتفع عدد القتلى إلى 16، بينما يرقد ابنه(24 عاما) في حالة حرجة بالمستشفى. وكشفت هيئة الإذاعة الأسترالية ووسائل إعلام محلية أخرى عن هوية الاثنين وقالت إن الأب هو ساجد أكرم وابنه نافييد أكرم.

ووصف المسؤولون إطلاق النار بأنه هجوم معاد للسامية.

وقالت الشرطة إن 40 شخصا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى بعد الهجوم من بينهم شرطيان في حالة خطيرة وإن كانت مستقرة. وتراوحت أعمار الضحايا بين عشرة أعوام و87 عاما.

وقال شهود إن إطلاق النار الذي وقع على الشاطئ الشهير في أمسية حارة استمر حوالي 10 دقائق، ودفع المئات من رواد الشاطئ للتفرق على الرمال والهروب إلى الشوارع والحدائق القريبة. وقالت الشرطة إن نحو ألف شخص كانوا يشاركون في احتفال عيد حانوكا اليهودي والذي أقيم في حديقة صغيرة قريبة من الشاطئ.

ولا تزال تحقيقات الشرطة جارية وتم زيادة عدد أفرادها في المناطق اليهودية.

وقالت السلطات إن عدد القتلى كان سيصبح أكبر بكثير لولا تدخل أحد المارة، الذي ذكرت وسائل إعلام محلية أنه صاحب محل فواكه يدعى أحمد الأحمد ويبلغ من العمر 43 عاما. وأظهرت لقطات مصورة الرجل وهو يهاجم أحد المسلحين من الخلف ويشتبك معه وينتزع البندقية من يده.

من جهته وصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الهجوم بأنه "لحظة حالكة على أمتنا" وقال إن الشرطة والأجهزة الأمنية تجري تحقيقات دقيقة لمعرفة دوافع الهجوم.

وزار ألبانيزي شاطئ بونداي صباح اليوم لوضع الزهور قرب موقع الهجوم.

وقال "ما شهدناه بالأمس كان عملا شريرا محضا .. عملا إرهابيا على أرضنا في موقع أسترالي له رمزية".

وأشار ألبانيزي إلى أن العديد من زعماء العالم بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تواصلوا معه وشكرهم على تضامنهم.

وقال وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك إن الأب ساجد أكرم كان قد وصل إلى أستراليا عام 1998 بتأشيرة طالب، بينما ابنه من مواليد أستراليا.

ولم تفصح الشرطة عن أي تفاصيل بشأن الأسلحة التي استخدمت في الهجوم، لكن مقاطع مصورة من موقع الحدث أظهرت الرجلين وهما يطلقان النار مما بدا أنها بندقية يدوية وبندقية صيد.

وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز للصحفيين "نحن بصدد دراسة الملف الأمني للشخصين. في هذه المرحلة لا نعرف عنهما إلا القليل".