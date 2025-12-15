روسيا تُسقط 235 مسيّرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت 235 طائرة مسيّرة، أطلقتها أوكرانيا خلال الليلة قبل الماضية.

وقال حاكم محلي إن حريقاً نشب في مستودع للنفط في أوريوبينسك بمنطقة فولغوغراد، بسبب سقوط حطام الطائرات المسيّرة، وذكرت الهيئة المعنية بتنظيم الطيران أن 10 مطارات روسية على الأقل، منها مطارات في موسكو وسانت بطرسبرغ، فرضت قيوداً مؤقتة على الرحلات الجوية، وكانت البحرية الأوكرانية اتهمت روسيا باستهداف سفينة مدنية تركية تحمل شحنة من زيت دوار الشمس، بطائرة مسيّرة، أول من أمس، وذلك بعد يوم واحد من قصف موسكو لميناءين أوكرانيين.