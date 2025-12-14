سورية تعتقل 5 أشخاص مشتبه بهم في هجوم تدمر

قالت وزارة الداخلية السورية اليوم الأحد إنها ألقت القبض على خمسة أشخاص يشتبه في صلتهم بإطلاق النار على قوات أميركية وسورية في مدينة تدمر بوسط سورية أمس.

وأكدت الوزارة في بيان بعد الهجوم أن "استهداف مؤسسات الدولة لن يمر دون رد، وأن الأجهزة الأمنية تمتلك الجاهزية الكاملة والقدرة العالية على الضرب بيد من حديد كل من يهدد أمن البلاد واستقرارها، وملاحقة التنظيمات الإرهابية أينما وُجدت".