وزير الخارجية السوري: هجوم تدمر محاولة لزعزعة العلاقة السورية الأميركية

أعلنت وزارة الخارجية السورية أن وزير الخارجية أسعد الشيباني، أكد، في اتصال هاتفي بنظيره الأميركي ماركو روبيو، أن هجوم تدمر محاولة لزعزعة العلاقة السورية الأميركية.

وأوضحت الوزارة أن الشيباني وروبيو تبادلا خلال الاتصال التعازي في حادث تدمر، وأكدا أن العملية في تدمر محاولة لزعزعة العلاقة السورية الأميركية

وعبر الشيباني عن أسفه لهذه المأساة واعتبرها تحديا جديدا في إطار مكافحة الإرهاب، ونقل تعازي الرئيس أحمد الشرع إلى الرئيس دونالد ترامب.

من جانبه، أكد روبيو استمرار دعم واشنطن للحكومة السورية بمختلف المجالات ومنها مكافحة الإرهاب.