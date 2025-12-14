الشرطة الأميركية تحتجز شخصاً في حادث إطلاق النار بجامعة براون

ألقت الشرطة الأميركية القبض على شخص اليوم في إطار التحقيق بحادث إطلاق النار الذي وقع في جامعة براون بمدينة بروفيدنس على الساحل الشرقي للولايات المتحدة حسب عمدة المدينة.

وأعلن بريت سمايلي عمدة مدينة برفيدنس خلال مؤتمر صحفي رفع إجراءات الإغلاق التي فُرضت في جامعة براون.

وكان إطلاق نار في حرم جامعة براون، إحدى أعرق الجامعات في الولايات المتحدة، الليلة الماضية أسفر عن مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين، جميعهم من الطلاب، وفق السلطات المحلية.

وقال مسؤولون أميركيون إن إطلاق النار وقع أثناء الامتحانات النهائية في الحرم الجامعي داخل مبنى، يتم فيه تدريس الهندسة والفيزياء ويحتوي على فصول دراسية ومختبرات.

يذكر أن جامعة براون إحدى أعرق الكليات في الولايات المتحدة، تضم 7300 طالب جامعي وأكثر من 3 آلاف طالب دراسات عليا.