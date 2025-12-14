رئيس الوزراء الأسترالي: إطلاق النار في شاطئ بونداي "صادم ومقلق"

لقي عشرة أشخاص حتفهم جراء إطلاق النار الذي وقع الأحد عند شاطئ بونداي في سيدني، بحسب ما أفادت الشرطة الأسترالية.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إن إطلاق النار الذي وقع الأحد في شاطئ بونداي في سيدني "صادم ومقلق".

وأضاف ألبانيزي في بيان نشره مكتبه: "الشرطة وأطقم الطوارئ موجودون في المكان ويعملون على إنقاذ الأرواح. متعاطف مع كل شخص تضرر".

وتابع: "أحثّ الأشخاص الموجودين في محيط المكان على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن شرطة ولاية نيو ساوث ويلز".

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أن أحد مطلقي النار كان من بين القتلى، فيما أُصيب 12 شخصاً آخرين بجروح.