مقتل 3 أميركيين في سورية بيد مسلح تابع لـ"داعش"

قتل ثلاثة أميركيين هم جنديان ومدني السبت في سورية إثر "كمين نصبه مسلح منفرد" ينتمي الى تنظيم "داعش" الإرهابي، وفق ما أفادت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم).

وأضافت القيادة في بيان أن ثلاثة جنود أميركيين آخرين أصيبوا في الهجوم، لافتة الى مقتل مطلق النار.

وكان مسؤولان سوريان محليان قالا إن مجهولين أطلقوا النار على دورية عسكرية أميركية سورية مشتركة في وسط سورية. وذكرت وسائل إعلام محلية عن وقوع إصابات في صفوف الجنود الأميركيين.

وقال مسؤولان سوريان لرويترز إن قافلة من قوات عسكرية سورية وأخرى أميركية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش تعرضت لإطلاق نار اليوم السبت خلال قيامها بدورية في مدينة تدمر وسط سورية.

وأفاد المسؤولان بوقوع إصابات.