بينهم قيادي في "حماس".. 4 قتلى في غارة إسرائيلية على غزة

قتل أربعة فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بعد ظهر السبت، سيارة في منطقة تل الهوى في جنوب غرب مدينة غزة، بحسب ما أعلن الدفاع المدني ومصادر طبية.

وأكد مسؤول بالجيش الإسرائيلي مقتل القيادي في حركة حماس رائد سعد في ضربة إسرائيلية على غزة

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر في وقت سابق أنه استهدف شخصية تابعة لحركة حماس في مدينة غزة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولدى سؤاله من قبل وكالة فرانس برس، لم يوضح الجيش الإسرائيلي ما إذا كانت الضربة التي أصابت تلّ الهوى هي العملية نفسها المذكورة في بيانه العسكري.

ونددت حركة حماس في بيان بما وصفته "إمعانا في الخرق الإجرامي لاتفاق وقف إطلاق النار"، من دون الإشارة إلى الإعلان الإسرائيلي بشأن استهداف أحد قيادييها.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، لوكالة فرانس برس إنه "نقل 4 شهداء إثر استهداف سيارة جيب مدنية قرب دوار النابلسي في منطقة تل الهوى".

وأشار بصل إلى أن الجثث الأربعة التي نقلت إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، كانت متفحمة، مبينا أن "الطيران الحربي الإٍسرائيلي استهدف بثلاثة صواريخ السيارة المدنية ما أدى لاحتراقها وتدميرها".

وأكد قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى الشفاء لفرانس برس وصول "جثث الشهداء الأربعة" إلى المستشفى.

وذكر شهود عيان أن أربع طائرات مسيرة إسرائيلية حلقت على ارتفاع منخفض بالتزامن مع الغارة التي استهدفت السيارة غرب مدينة غزة.

وقال أحد الشهود وهو نازح في الخمسين من عمره ويقيم في منطقة تل الهوى، لفرانس برس إن "الطيران الحربي، أطلق عدة صواريخ باتجاه السيارة واشتعلت النار فيها، وهرع المواطنون لإطفاء الحريق وكانت أشلاء متفحمة على الأرض".

وقال شاهد أخر يبلغ 34 عاما من العمر، يقيم في خيمة في منطقة تل الهوى، "نقلت الجثث والأشلاء المتفحمة إلى المستشفى، وبقيقت عدة زنانات (طائرات مسيرة) فوق الأجواء".

وأضاف "رأيت عددا من عناصر حماس وصلوا إلى مكان الاستهداف" دون مزيد من التفاصيل.