إصابة عدد من القوات الأميركية في إطلاق نار بوسط سورية

تعرضت قوات الأمن السورية وقوات أميركية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر بوسط البلاد أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء(سانا)اليوم السبت عن مصدر أمني قوله إن الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأميركية، فيما قُتل مطلق النار، دون ورود معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الحادث أو ملابساته.

وأشار إلى توقف حركة السير على الطريق الدولي دير الزور دمشق مؤقتاً على خلفية الحادث، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة ، لافتا إلى أن مروحيات أميركية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف بعد حادث إطلاق النار.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن قوات مشتركة سورية وأميركية أقدمت على قطع طريق دير الزور-دمشق ومنعت المرور عليه بشكل كامل، في إجراء أمني طارئ.

وقال المرصد، في بيان صحفي، إن ذلك يأتي بالتزامن مع هجوم تعرض له وفد أميركي أثناء تجوله في تدمر بوسط سورية ، وسط معلومات عن وقوع إصابات في صفوف الأمن العام وأميركيين بعضهم جراحه حرجة.

وأشار المرصد إلى مغادرة الوفد المنطقة على وجه السرعة، متجها نحو قاعدة التنف، في ظل استنفار أمني واسع وتشديد للإجراءات في محيط المنطقة.

وشهدت سماء مدينة تدمر، اليوم، تحليقا مكثفا لطائرات حربية أميركية على علو منخفض، تخلله إلقاء بالونات حرارية، بالتزامن مع حالة استنفار أمني للقوات الحكومية السورية في المنطقة وسماع أصوات إطلاق رصاص، طبقا للمرصد.