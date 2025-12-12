مسؤولون أميركيون: نشر قوة دولية في غزة مطلع 2026

قال مسؤولان أميركيان إن قوات دولية قد تنشر في قطاع غزة في أقرب وقت مطلع الشهر المقبل ضمن قوة استقرار مخولة من الأمم المتحدة، إلا أن كيفية نزع سلاح حركة حماس ما تزال غير واضحة.

وأوضح المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن قوة الاستقرار الدولية (ISF) لن تكون مكلفة بقتال حماس، وأن عددا كبيرا من الدول أبدى اهتماما بالمشاركة.

ونقلت رويترز عن المصدرين أن واشنطن تعمل حاليا على تحديد حجم القوة وتشكيلها ومقار إيوائها وتدريبها وقواعد الاشتباك الخاصة بها.

وأشارا إلى أن واشنطن تدرس تعيين جنرال أميركي برتبة لواء لقيادة القوة، لكن لم تتخذ قرارات نهائية بعد.

ويعد نشر القوة الدولية ركيزة أساسية في المرحلة الثانية من خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، بعد بدء هدنة هشة في الحرب المستمرة منذ عامين في 10 أكتوبر، شهدت إطلاق سراح رهائن من قبل حماس وإفراج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: "هناك الكثير من التخطيط الهادئ خلف الكواليس لهذه المرحلة. نريد ضمان سلام دائم ومستقر".