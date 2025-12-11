«النواب الأميركي» يقرّ إلغاء «عقوبات قيصر» المفروضة على سورية

أقر مجلس النواب الأميركي، ليل أمس، مشروع قانون يتضمن إلغاء عقوبات «قيصر» التي كانت مفروضة على سورية، وذلك ضمن مناقشته مشروع موازنة الدفاع للعام 2026.

وأعرب النائب الأميركي جو ويلسون، عن امتنانه بإقرار مجلس النواب الإلغاء الكامل لقانون قيصر، مشيراً إلى تطلعه لإقراره من قبل مجلس الشيوخ خلال أيام ثم توقيعه من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال ويلسون عبر منصة «إكس»: «كنت ممتناً لتقديم تشريع الإلغاء الكامل في مجلس النواب في شهر مايو ولقيادة الجهود في المجلس خلال الأشهر الستة الماضية».

وأضاف: «أنا ممتن أيضاً لدعم الرئيس ترامب والسفير باراك والسيناتورة شاهين لجعل هذا الأمر واقعاً وأتطلع إلى إقرار مجلس الشيوخ خلال أيام ثم انتقاله إلى مكتب الرئيس ترامب للتوقيع لنجعل سوريا عظيمة مجدداً».

وكان ويلسون أكد أمس عمله مع المبعوث الأميركي إلى سورية توماس باراك، للمساهمة في حل القضايا المتعلقة بسورية ومنحها فرصة لاستعادة دورها.

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، جاء الإلغاء شاملاً ودون أي شروط، ضمن مادة مدرجة في قانون موازنة الدفاع الأميركية لعام 2026، بعد جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومة السورية، مدعومة بالجالية السورية والمنظمات السورية الأميركية الفاعلة في واشنطن، إضافة إلى مساندة دول شقيقة وصديقة عملت لرفع هذه العقوبات التي أثقلت كاهل السوريين.

وكان الكونغرس الأميركي، قد أقر قانون قيصر عام 2019 لمعاقبة نظام بشار الأسد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها بحق السوريين، واستمد القانون اسمه من فريد المذهان، الذي سرّب آلاف الصور المروعة لمعتقلين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السابق، وقد فرض القانون عقوبات واسعة استهدفت أفراداً وشركات ومؤسسات مرتبطة بالنظام.