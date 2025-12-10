الكويت تعطل الدراسة غداً بسبب الطقس

أعلنت وزارة التربية الكويتية تعطيل الدراسة يوم غدٍ الخميس في جميع المدارس الحكومية بمختلف المراحل، إضافة إلى المدارس الخاصة، وذلك نظراً للظروف الجوية التي تشهدها البلاد.

وبحسب بيان رسمي، فقد قرر وزير التربية سيد جلال الطبطبائي، تعطيل الدراسة يوم غدٍ الخميس الموافق 11 ديسمبر 2025 في جميع المدارس الحكومية بجميع مراحلها، إضافةً إلى المدارس الخاصة بمختلف أنظمتها العربية والأجنبية، وذلك بعد الاطلاع على التقارير الواردة من إدارة الأرصاد الجوية حول توقعات الحالة المطرية.

وأكدت وزارة التربية أنه سيتم تأجيل الاختبارات العملية المقررة ليوم غد الخميس، على أن تتولى الإدارات المدرسية تحديد المواعيد البديلة بما يراعي مصلحة الطلبة ويضمن انسيابية العملية التعليمية.

وشددت وزارة التربية على أن سلامة الطلبة والطالبات وجميع العاملين في الميدان التربوي تمثل أولوية قصوى، داعيةً إلى متابعة بياناتها عبر الحسابات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات.