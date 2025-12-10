ابنة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تتسلم جائزة نوبل للسلام

تسلمت ابنة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو جائزة نوبل للسلام الأربعاء نيابة عن والدتها التي كانت في طريقها إلى أوسلو التي يتوقع أن تصلها بعد الحفل.

وقالت ماتشادو في نداء إلى رئيس لجنة نوبل نُشر قبل الحفل مباشرة إنها "حزينة للغاية وتأسف بشدة" لعدم تمكنها من الوصول في الوقت المناسب، لكنها أضافت أنها في طريقها إلى العاصمة النروجية.

وتابعت المعارضة التي كانت تعيش متخفية في فنزويلا "لقد خاطر الكثير من الناس بحياتهم حتى أتمكن من الوصول إلى أوسلو".

دعوة مادورو للتنحي

ودعت لجنة نوبل النروجية الأربعاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى التنحي عن السلطة خلال منح جائزة نوبل للسلام لزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو التي نابت عنها ابنتها.

وقال رئيس اللجنة يورغن واتني فريدنيس مخاطبا الرئيس الفنزويلي الذي أُعيد انتخابه العام الماضي في اقتراع رفضت المعارضة نتيجته، "سيد مادورو، اقبل نتائج الانتخابات وتنحَّ".

وأضاف وسط تصفيق حار "ضع الأساس لانتقال سلمي إلى الديموقراطية، فهذه هي إرادة الشعب الفنزويلي. لقد أضاءت ماريا كورينا ماتشادو والمعارضة الفنزويلية شعلة لا يمكن أن يطفئها لا التعذيب ولا الكذب ولا الخوف".