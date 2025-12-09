على خطى تكساس.. فلوريدا تصنف "كير" وجماعة الإخوان "منظمتين إرهابيتين"

أعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، أمس الاثنين، توقيع أمر تنفيذي يصنّف مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، وهو من أكبر منظمات الدفاع عن حقوق المسلمين في البلاد، وجماعة الإخوان المسلمين "منظمتين إرهابيتين أجنبيتين"، وذلك بعد خطوات مماثلة اتخذتها ولاية تكساس، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".

ويبدو أن ديسانتيس حذا حذو حاكم تكساس الجمهوري جريج أبوت، الذي أصدر الشهر الماضي قراراً مماثلاً بحق المنظمة غير الربحية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها. وكانت المنظمة رفعت دعوى ضد ولاية تكساس أمام محكمة اتحادية اعتراضاً على هذا التصنيف.

ونشر ديسانتيس، قراراً من أربع صفحات عبر حسابه على منصة "إكس" دون إصدار أي تعليق إضافي، على خلاف ما يقوم به عادة في الفعاليات العامة لإعلان الأوامر التنفيذية. وفي بيان مشترك، وصفت "كير" وفرعها في فلوريدا القرار بأنه "خطوة استعراضية"، متعهدتين برفع دعوى مماثلة ضد الولاية، بحسب البيان الصادر عنها.

وجاء في البيان:" يعلم الحاكم ديسانتيس جيداً أن كير- فلوريدا منظمة أميركية معنية بالحقوق المدنية أمضت عقوداً في تعزيز حرية التعبير والحرية الدينية والعدالة للجميع، بما في ذلك الشعب الفلسطيني".

وكما هو الحال في تكساس، يشمل قرار فلوريدا أيضاً جماعة الإخوان المسلمين، كما يشير القرار إلى أن "كير تأسست على يد أشخاص مرتبطين بالإخوان المسلمين"، بحسب ما ورد في القرار.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أشار إلى أن خطوات مماثلة على المستوى الفيدرالي "قيد الإعداد".

وعلى عكس قرار تكساس، لا يبدو أن أمر فلوريدا التنفيذي يفرض قيوداً على شراء "كير"، التي لها مكتب في مدينة تامبا، أو جماعة الإخوان المسلمين للعقارات داخل الولاية.

ويدعو القرار وكالات الولاية إلى منع "كير" والإخوان، وأي جهة يُعرف أنها قدّمت "دعماً مادياً أو موارد" لهما، من الحصول على عقود حكومية أو وظائف أو تمويل أو أي امتيازات عامة.

كما يمنح القرار مجلس الأمن الداخلي للولاية، المكوّن من رؤساء وكالات حكومية، صلاحية مراجعة القوانين والأنظمة والسياسات ذات الصلة بـ"مواجهة التهديدات" المحتملة من المنظمتين، وتقديم توصيات بشأن أي إجراءات إضافية.

وجاء في القرار الذي نشره حاكم فلوريدا أنه "يجب على مجلس الإشراف على الأمن الداخلي للولاية إجراء مراجعة شاملة للصلاحيات القانونية واللوائح والسياسات الحالية المتعلقة بمعالجة التهديدات التي تمثلها المنظمات المصنّفة، وتقديم التوصيات بشأن أي إجراءات إضافية مطلوبة، على أن تُرفع إلى الحاكم، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس النواب، قبل 6 يناير 2026".