رغم حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية.. ستارمر يطلق حسابه على "تيك توك"

أطلق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس، حسابه على تيك توك رغم حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية، في محاولة للتواصل مع الناخبين الأصغر سنا.

وقال ناطق باسم مكتبه إن «إجراءات أمنية مشددة» فُعِّلت لحساب رئيس الوزراء على التطبيق. وقال ستارمر في أول مقطع فيديو ينشره على تيك توك ظهر فيه مع زوجته يضيئان شجرة الميلاد في داونينغ ستريت «تيك توك، تابعوني».

ونشر ستارمر فيديو آخر يظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وهو يعانقه خارج مقر إقامته، قبل أن ينضما إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس لإجراء محادثات بشأن مقترحات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي مارس 2023، حظرت لندن استخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات مرتبطة بالشركة الصينية الأم لتطبيق مشاركة الفيديو الشهير «بايت دانس». وقبل هذا الحظر، أطلق حساب رسمي لرئاسة الوزراء البريطانية باسم «10 داونينغ ستريت» في مايو 2022 عندما كان بوريس جونسون رئيسا للوزراء، لكنه توقف عن نشر مقاطع الفيديو بعد ثلاثة أشهر.

وأوضح الناطق باسم ستارمر أن «القيود المفروضة على استخدام التطبيق على معظم الأجهزة الحكومية ما زالت سارية ولا توجد تغييرات في سياستنا الأمنية في ما يخص بتيك توك». وينظر إلى هذه الخطوة على أنها أحدث محاولة من جانب ستارمر للتواصل بشكل مباشر مع الناخبين، فيما يعاني وحكومته انخفاضا متواصلا في الشعبية.