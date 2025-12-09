دخول مجاني للأميركيين إلى الحدائق الوطنية في عيد ميلاد ترامب

سيتمكن الأميركيون من دخول الحدائق الوطنية مجانا في عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب، في أحدث خطوة تتخذها إدارته لرفع مكانته.

لكّنهم سيفقدون الامتياز الحالي المتاح لهم بدخول الحدائق الوطنية بشكل مجاني في يومين وطنيين يحييان ذكرى الناشط السياسي مارتن لوثر كينغ جونيور ونهاية العبودية.

وتقول إدارة ترمب إن التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير، هي جزء من مساعي الرئيس لوضع الأميركيين أولا. وتعمل إدارة الحدائق الوطنية أيضا على زيادة رسوم الدخول لغير المقيمين.

ويقول منتقدون إن التغييرات التي طرأت على قائمة ما تسميه الإدارة «الأيام الوطنية المجانية» تهدف إلى رفع مكانة الرئيس والترويج له مع التقليل من أهمية تاريخ الولايات المتحدة في مجال العبودية ونضالها من أجل الحقوق المدنية.

وفي عام 2025، كانت هذه القائمة تتضمن يوم مارتن لوثر كينغ جونيور الذي يصادف ثالث اثنين من يناير، ويوم جونتينث في 19 يونيو، الذي يحيي ذكرى اليوم الذي تحرر فيه آخر الأميركيين المستعبدين.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن الأيام الثمانية المجانية في عام 2026 ستشمل عيد ميلاد ترمب في 14 يونيو، الذي يصادف أيضا يوم العلم حين اعتمد العلم الأميركي عام 1777.

وقال رئيس سابق لجمعية «ناشونال أسوسييشن أوف ذي أدفانسمنت أوف كولورد بيبول»، كورنيل وليام بروكس إن هذا الإجراء هو إهانة لمارتن لوثر كينغ جونيور.

بدورها، قالت السيناتور الديموقراطية كاثرين كورتيز ماستو على المنصة نفسها «لم يكتفِ الرئيس بإضافة عيد ميلاده إلى القائمة، بل حذف منها اليومين اللذين يُخلّدان نضال الأميركيين من أصل إفريقي من أجل الحقوق المدنية والحرية. بلادنا تستحق أفضل من ذلك».