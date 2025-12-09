سومطرة تحتاج 3.11 مليارات دولار لإعادة الإعمار

قال مسؤول كبير في الحكومة الإندونيسية إن جزيرة سومطرة ستحتاج إلى 3.11 مليارات دولار من أجل إعادة الإعمار والتعافي، في أعقاب سلسلة من الفيضانات التي أسفرت عن سقوط ضحايا.

وأضاف رئيس الوكالة المعنية بالحد من تداعيات الكوارث في إندونيسيا، سوهاريانتو، أن المبالغ المطلوبة لتمويل التعافي في أقاليم أتشيه وسومطرة الشمالية وسومطرة الغربية، ربما تستمر في الزيادة مع مضي الوكالة في تقييم حجم الأضرار التي حدثت بها، موضحاً في اجتماع لمجلس الوزراء، عُقد في أتشيه، أن إقليم أتشيه يحتاج إلى القسم الأكبر من التمويل من بين الأقاليم الثلاثة المتضررة.