توم براك: مستقبل سورية ملك لجميع المكونات وأمام السوريين فرصة للسلام والوحدة

قال المبعوث الأميركي إلى سورية توم براك، إن مستقبل سورية ملك لجميع المكونات، وإن أمام السوريين فرصة للسلام والوحدة والازدهار.

وأشار براك خلال حلقة نقاش في منتدى الدوحة بالعاصمة القطرية، إلى أن دمشق حققت إنجازات ملحمية وبطولية على مدار عام واحد، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

وأكد المبعوث الأميركي: ما يجب علينا جميعا فعله هو مساعدتهم على الحصول على حقوقهم وتشجيعهم والسماح لهم بتشكيل نوع الحكومة والنظام الشامل الذي يرغبون هم السوريون في تشكيله.

ودعا إلى تجنب التوقعات الغربية التي ستمنع سورية من الوصول إلى الاستقرار داخل نفسها، مشيراً إلى أنه منذ سايكس بيكو، كان كل قرار فرضه الغرب على المنطقة بدلًا من السماح للمنطقة بالتطور بنفسها خطأً تقريبًا، ففي كل مرة نتدخل فيها، سواء كان الأمر يتعلق بليبيا أو العراق أو كل الأماكن التي زرناها لمحاولة إنشاء انتداب استعماري، لم يكن الأمر ناجحًا للغاية ينتهي بنا الأمر بالشلل.

وقال المبعوث الأميركي إن حل الوضع على الحدود السورية والإسرائيلية هو عملية تتطلب خطوات صغيرة.

وأشاد باراك، الذي يشغل أيضًا منصب سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة، بدور تركيا وقطر في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.