الشرع: سورية استطاعت أن تقوم بنوع من التوازن في علاقاتها الاقليمية والدولية

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الإثنين، إن بلاده استطاعت أن تقوم بنوع من التوازن في علاقاتها الاقليمية والدولية.

ووصف الشرع في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" علاقة بلاده مع دولة الإمارات والسعودية وقطر وتركيا بالمثالية، في حين أشار إلى أن العلاقات مع مصر والعراق مقبولة، معربا عن تطلّعه بأن تشهد تطورا كبيرا.

كما أشار إلى أن العلاقات جيدة مع الولايات المتحدة وروسيا ومع الصين.