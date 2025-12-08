الكونغرس الأميركي يوافق على إلغاء قانون قيصر ويطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية

وافق الكونغرس الأميركي على إلغاء العقوبات التي فُرضت على سورية بموجب قانون "قيصر"، والتي وُضعت لمعاقبة نظام الرئيس السابق بشار الأسد، فيما طالب بمراجعة دورية لأداء الحكومة السورية. وجاء القرار بعد أن أصدر الكونغرس مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، مساء الأحد، والذي يتضمن بنداً لإلغاء العقوبات المفروضة على سورية بموجب "قانون قيصر".

وفيما يلي بند إلغاء "قانون قيصر" في مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني:

خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ سنّ هذا القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك على مدى السنوات الأربع التالية، يقدّم الرئيس أو من ينوب عنه إلى لجان الشؤون الخارجية والخدمات المالية والقضاء في مجلس النواب، وإلى لجان العلاقات الخارجية والمصارف والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، تقريراً غير سري، مع ملحق سرّي إذا لزم الأمر، يَشهد فيه ما إذا كانت الحكومة السورية:

تتخذ إجراءات ملموسة وحقيقية للقضاء على التهديد الذي تشكّله "داعش" وغيرها من الجماعات الإرهابية، بما في ذلك "القاعدة" وفروعها، بالشراكة مع الولايات المتحدة، ومنع عودة "داعش".

إبعاد، أو اتخاذ خطوات لإبعاد، المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في الحكومة السورية، بما في ذلك في مؤسسات الدولة والأمن.

تحترم حقوق الأقليات الدينية والإثنية في سوريا، بما في ذلك احترام حرية العبادة والمعتقد، وتتيح تمثيلاً عادلاً ومتوازناً في الحكومة، بما في ذلك في الوزارات والبرلمان.

لا تقوم بعمل عسكري أحادي وغير مبرر ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وتواصل إحراز تقدم نحو اتفاقات أمنية دولية، حسب الحاجة.

تتخذ خطوات ملموسة وذات مصداقية لتنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 كما تم التفاوض عليه بين الحكومة السورية وقوات سورية الديمقراطية "قسد"، بما في ذلك إجراءات دمج متناسبة للقوات الأمنية وتمثيل سياسي.

تتخذ خطوات فعّالة لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وألا تقوم عن علم بتمويل أو مساعدة (مالياً أو عبر نقل الأسلحة).

وكانت مطالب رفع العقوبات الأميركية بشكل كامل من بين الأهداف الأساسية لزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن الشهر الماضي، عندما التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وبعد عقد اجتماع مغلق مع ترامب، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في العاشر من نوفمبر الماضي، تمديد تعليق على العقوبات بموجب قانون قيصر لمدة 180 يوماً، لكن رفع هذه العقوبات بشكل كامل مرهون بموافقة الكونغرس.