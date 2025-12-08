ترامب يقترح مساعدات بقيمة 12 مليار دولار للمزارعين المتضررين من حربه التجارية

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم تقديم حزمة مساعدات زراعية بقيمة 12 مليار دولار، في خطوة لدعم المزارعين الذين واجهوا صعوبة في بيع محاصيلهم، في ظل تضررهم من ارتفاع التكاليف بعدما رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصين في إطار حرب تجارية أوسع.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث قبل الإعلان المخطط له، أن ترامب سيكشف عن الخطة في البيت الأبيض اليوم الاثنين.