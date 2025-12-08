الشرع بالبدلة العسكرية: سنعيد بناء سورية قوية من شرقها إلى غربها

حضّ الرئيس السوري أحمد الشرع الاثنين السوريين على توحيد جهودهم من أجل بناء سورية قوية من شرقها إلى غربها، وترسيخ استقرارها، على وقع احتفالات عمّت المدن الكبرى بينها دمشق احتفالا بمرور عام على الإطاحة بحكم بشار الأسد.

وبعد أدائه صلاة الفجر في الجامع الأموي في دمشق، قال الشرع "المرحلة الراهنة تتطلب توحيد جهود أبناء الوطن كافة، لبناء سورية قوية، وترسيخ استقرارها، وصون سيادتها، وتحقيق مستقبل يليق بتضحيات شعبها".

ونقلت الوكالة الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) عن الشرع قوله ، في كلمة بذكرى التحرير بعد صلاة الفجر: "لن يقف في وجهنا أي أحد مهما كبر أو عظم، ولن تقف في وجهنا العقبات، وسنواجه جميعاً كل التحديات".

وأضاف :"من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها... سنعيد سورية قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها.. ببناء يليق بحاضرة سورية العريقة.. سنعيد بناءها".

وأوضح أن: ما ينتظرنا ليس مجرد انتقال سياسي فحسب، بل فرصة لإعادة بناء المجتمعات المحطمة ومداواة الانقسامات العميقة ، مشيراً إلى أنها فرصة لبناء وطن يعيش فيه كل سوري بغض النظر عن عرقه أو دينه أو جنسه أو انتمائه السياسي بأمان ومساواة وكرامة.

وشدد الشرع الذي ظهر ببزة عسكرية خضراء اللون ارتداها عند وصوله دمشق قبل عام، على أن "صون هذا النصر والبناء عليه يشكل اليوم الواجب الأكبر الملقى على عاتق السوريين جميعا".

ووضع الشرع قطعة من ثوب الكعبة المشرفة في رحاب المسجد الأموي بدمشق وهي هدية قُدمت له من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، وفق الوكالة .

وعلق الشرع على ذلك ، في كلمته ، قائلا :"آثرنا أن تكون هذه القطعة في مسجد بني أمية، لتتحدّ بذلك الدول، وتمتد أواصر المحبة والأخوة من مكة المكرمة إلى بلاد الشام، واخترنا أن يكون تدشينها في اللحظات الأولى لذكرى النصر".

ورفعت مآذن المساجد في غالبية المحافظات السورية، فجر اليوم، التكبيرات، إيذاناً بانطلاق فعاليات عيد التحرير في سورية في الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد.

وأعلنت المحافظات السورية عن مجموعة الفعاليات والأنشطة احتفاءً في ذكرى التحرير تبدأ برفع التكبيرات ع وتستمر حتى طلوع الفجر.

وأصدرت المؤسسة السورية للبريد اليوم خمسة طوابع، وبطاقة تذكارية احتفاءً بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحرير، وذلك ضمن إطار دورها في توثيق أبرز المناسبات الوطنية عبر الإصدارات البريدية.