الاتحاد الأوروبي يندد بـ"تصريحات مجنونة" لماسك بعد دعوته لإلغاء التكتل

ندد الاتحاد الأوروبي الإثنين بالهجوم الذي شنه إيلون ماسك على التكتل عبر الإنترنت بعدما فرضت بروكسل غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصته إكس.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي باولا بينهو "هذا يندرج في إطار حرية التعبير التي نتمسك بها والتي تسمح بتصريحات مجنونة تماما".

في تعليق على الغرامة، قال ماسك في حسابه على إكس "يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة إلى الدول، لكي تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها على نحو أفضل".

وتابع في منشور آخر "أنا أحب أوروبا، لكن ليس الوحش البيروقراطي الذي هو الاتحاد الأوروبي".

وعقب تحقيق رفيع المستوى اعتُبر اختبارا لعزيمة الاتحاد الأوروبي لمتابعة خروق شركات التكنولوجيا الكبرى، فُرضت غرامة على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لأغنى رجل في العالم الجمعة لخرقها القواعد الرقمية للاتحاد.

وسارعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى انتقاد الغرامة.

وكان ترامب كلّف ماسك قيادة جهود تقليص حجم القوى العاملة الفدرالية وخفض الإنفاق، قبل أن تباعد بينهما خلافات.

واعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الغرامة "هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي".