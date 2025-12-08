ساركوزي يصف تجربته داخل السجن بـ «العزلة والرمادية»

اتسمت الأسابيع الثلاثة التي قضاها الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، في السجن بـ«العزلة والرمادية»، وفق ما أظهرت مقتطفات نُشرت من كتاب جديد له يصدر قريباً، ويصف فيه تجربته وراء القضبان.

وأصبح ساركوزي، البالغ 70 عاماً، أول رئيس في تاريخ فرنسا الحديثة يدخل السجن، بعد إدانته بالحصول على أموال لحملته الانتخابية الرئاسية عام 2007 من الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي.

وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، لكنه حصل على إفراج مشروط برقابة قضائية بعد 20 يوماً فقط من دخوله زنزانته.

ووضع ساركوزي كتاباً من 216 صفحة بعنوان «مذكرات سجين»، من المقرر أن يصدر بعد غد، وقد نشرت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية مقتطفات منه، أول من أمس.

وكتب ساركوزي في إحدى الفقرات: «سيطر اللون الرمادي على كل شيء، والتهم بشراهة كل شيء وغطى كل سطح»، متابعاً: «كنت سأعطي كل شيء مقابل أن أتمكن من النظر عبر النافذة، أو للاستمتاع بمشاهدة السيارات وهي تمر».

وفي ليلته الأولى داخل الزنزانة، ركع ساركوزي وصلى بعد مشاهدة مباراة كرة قدم.

وقال: «جاء الأمر طبيعياً، بقيت على هذه الحال لدقائق عدة، ودعوت الله أن يمنحني القوة لأتحمل هذا الظلم».

وكان ساركوزي في حماية ضابطَي أمن بالسجن، وظل حبيس زنزانته لمدة 23 ساعة يومياً، باستثناء أوقات الزيارة.

وكتب: «كثيراً ما يُقال إن المرء يتعلم في أي عُمر، وهذا صحيح، لأنني تعلمت الكثير في سجن لاسانتيه، عن الآخرين وعن نفسي أيضاً».

وكان نظام ساركوزي الغذائي في محبسه يتكون من «منتجات الألبان، وألواح حبوب الشوفان والشعير، والمياه المعدنية وعصير التفاح، وبعض الحلويات».

وفي مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، كشف ساركوزي أنه خط الكتاب بمعظمه أثناء وجوده خلف القضبان «بقلم حبر جاف على طاولة خشبية صغيرة يومياً»، وأنهاه بعد إطلاق سراحه في 10 نوفمبر الماضي.

ولايزال ساركوزي شخصية مؤثرة في اليمين الفرنسي، على الرغم من المشكلات القانونية التي طاردته منذ مغادرته منصبه.

ويشدد ساركوزي على براءته، فيما من المقرر أن تبدأ محكمة الاستئناف في باريس النظر، بين 16 مارس والسادس من يونيو 2026، في الطعن المقدم بالحكم الابتدائي على ساركوزي.

وبعد إطلاق سراحه، قال ساركوزي في تدوينة نشرها على منصة «إكس»: «طُبق القانون، سأستعد الآن لمحاكمة الاستئناف، تركيزي منصبّ فقط على هدف واحد هو إثبات براءتي.. الحقيقة ستنتصر.. إنه درس واضح تعلمه الحياة».

ويمثل الحكم بالسجن على ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامَي 2007 و2012، سقوطاً مدوياً لشخصية سياسية كانت تحظى بنفوذ واسع على الساحة الدولية.

