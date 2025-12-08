5600 جندي جديد ينضمون إلى الجيش الفنزويلي

انضم 5600 جندي جديد إلى الجيش الفنزويلي، في وقت تكثّف الولايات المتحدة الضغط العسكري على كراكاس، ودعا الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إلى تكثيف التجنيد العسكري، بعد أن نشرت واشنطن أسطولاً من السفن الحربية وأكبر حاملة طائرات في العالم، بمنطقة البحر الكاريبي، معلنة شن حملة لمكافحة تهريب المخدرات، وتتهم الولايات المتحدة مادورو بقيادة ما يُسمى «كارتل الشمس»، الذي صنفته واشنطن، الشهر الماضي، منظمة إرهابية.

وبحسب الأرقام الرسمية، يبلغ عدد القوات الفنزويلية نحو 200 ألف جندي، إضافة إلى 200 ألف عنصر في الشرطة.