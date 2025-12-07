الكويت.. مرسوم أميري بسحب الجنسية من طارق السويدان

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، سحب الجنسية من طارق السويدان. الإعلان جاء بمرسوم أميري بسحب الجنسية، ونشرته الجريدة الرسمية بالكويت، وحمل المرسوم رقم 227 لسنة 2025، وتضمن مادتين، الأولى تنص: "تسحب الجنسية الكويتية من طارق محمد الصالح السويدان، وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية".

ونصت المادة الثانية في القرار: "على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.