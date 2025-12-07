نتنياهو يتوقع الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة "قريباً جداً"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد أنه يتوقع الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة في غزة "قريبا جدا".

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس بعد اجتماعهما، قال نتنياهو "ناقشنا كيفية وضع حد لحكم حماس في غزة... لقد أنهينا القسم الأول... ونتوقع بعد ذلك الانتقال قريبا جدا إلى المرحلة الثانية، وهي أكثر صعوبة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الضم السياسي للضفة الغربية لا يزال محل نقاش، وإنه من المتوقع أن يبقى الوضع الراهن على حاله في المستقبل المنظور.