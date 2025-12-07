تفاصيل محاولة الانقلاب في بنين

أعلن عسكريون في بنين صباح الأحد عبر التلفزيون العام، "إقالة" الرئيس باتريس تالون، لكن السلطات أكدت أنه بأمان وأن الجيش استعاد السيطرة على الوضع.

وقال العسكريون الذي عرفوا عن أنفسهم باسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس "إن مجموعتهم "اجتمعت الأحد 7 ديسمبر 2025 وتداولت وقررت إقالة باتريس تالون من مهامه كرئيس للجمهورية".

في المقابل، قال مصدر مقرب من تالون:"إنها مجموعة صغيرة تسيطر فقط على التلفزيون. الجيش النظامي استعاد السيطرة. المدينة (العاصمة كوتونو) والبلاد في أمان تام".

وأكد مصدر عسكري أن الوضع "تحت السيطرة"، لافتا الى أن الانقلابيين لم ينجحوا في الاستيلاء "على منزل رئيس الدولة ولا على مقر رئاسة الجمهورية".

وأضاف "إنها مسألة وقت فقط ليعود كل شيء إلى نصابه. عملية التطهير قائمة".

ويتولى باتريس تالون الحكم منذ 2016، وينهي العام المقبل ولايته الثانية، وهي الحد الأقصى المسموح به بحسب الدستور.