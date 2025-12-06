11 قتيلاً في إطلاق نار بفندق في جنوب إفريقيا

أعلنت الشرطة في جنوب إفريقيا أن مسلحين اقتحموا فندقاً في العاصمة بريتوريا اليوم، وأطلقوا النار موقعين 11 قتيلا بينهم طفل يبلغ ثلاث سنوات.

وهذا الهجوم الأحدث في سلسلة من حوادث إطلاق النار الجماعي في البلد الذي يعاني من الجريمة ويبلغ عدد سكانه 63 مليون نسمة.

وأكدت المتحدثة باسم الشرطة أثليندا ماثي إصابة 25 شخصاً بالرصاص"، مضيفة أن 14 شخصا نقلوا إلى المستشفى.

وأوضحت أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم في مكان الواقعة في بلدة سولسفيل على بعد 18 كيلومترا غرب بريتوريا، فيما توفي آخر في المستشفى.

ودخل ثلاثة مسلحين إلى المبنى حوالي الساعة الرابعة والنصف فجراً وأطلقوا النار عشوائياً على مجموعة من الرجال الذين كانوا متجمعين في الفندق.

كما قُتل في الهجوم طفل يبلغ 12 عاماً وآخر يبلغ 16 عاماً.

وتابعت ماثي "حادثة مؤسفة للغاية. لم تُبلَّغ الشرطة بالحادثة إلا في حوالى الساعة السادسة".

ولم تعرف بعد دوافع إطلاق النار، ولم يُلق القبض على أي مشتبه به.