كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

رفعت الحكومة الكندية اسم سوريا من قائمة الدول الأجنبية الراعية للإرهاب وحذفت "هيئة تحرير الشام"، من قائمة الكيانات الإرهابية.

وذكرت الحكومة في بيان الجمعة: "تتماشى هذه الإجراءات مع القرارات التي اتخذها حلفاؤنا، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة وتأتي في أعقاب الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السورية لتعزيز استقرار سوريا وبناء مستقبل شامل وآمن لمواطنيها، والعمل مع الشركاء العالميين لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب".