ملك البحرين وأمير الكويت يؤكدان أهمية التكامل الخليجي

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك، واستكمال مسارات التكامل الاقتصادي، وتطوير مشاريع الأمن الغذائي والمائي والاقتصاد الرقمي.

وشدد ملك البحرين خلال افتتاح الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم على ضرورة حماية أمن الخليج والملاحة البحرية، ودعم الجهود السياسية لحل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، واستكمال تنفيذ خطة السلام في غزة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما ألقى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، كلمة أشاد فيها برئاسة البحرين للقمة، وهنأها على انتخابها لعضوية مجلس الأمن، مؤكدا تمسك دول المجلس بوحدتها وتضامنها، وإدانتها لأي اعتداء على دولة عضو، وتجديد الدعم الكامل لفلسطين والالتزام بحل الدولتين.