البيت الأبيض يبرّر مجددًا.. غفوة ترامب الثانية تثير الجدل

جدّد البيت الأبيض دفاعه عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن التُقطت له مشاهد بدا فيها وكأنه يغفو مجددًا خلال اجتماع حكومي رفيع المستوى، في واقعة هي الثانية خلال أسابيع، ما أثار موجة واسعة من التساؤلات والجدل عبر الإعلام ووسائل التواصل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في تصريح لشبكة "سي ان ان" ، إن الرئيس ترامب كان «يستمع باهتمام ويدير الاجتماع» الذي عُقد الثلاثاء، مؤكدة أن الاجتماع استمر ثلاث ساعات

وأضافت ليفيت: «في جميع هذه الاجتماعات التاريخية، يُسلّط الرئيس وفريقه الضوء على قائمة الإنجازات الشاملة التي حققوها نيابةً عن الشعب الأمريكي لجعل أمريكا عظيمة مجددًا»، في محاولة لتخفيف حدة الانتقادات التي طالت الرئيس بعد تداول مقاطع بدا فيها شاردًا أو مغمض العينين لعدة لحظات.

وتأتي هذه التبريرات بعد أن التقطت كاميرات الشبكة لحظة بدت كأن ترامب يغفو خلالها، ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول قدرة الرئيس على مواكبة الاجتماعات الطويلة ووتيرة العمل داخل البيت الأبيض، خصوصًا أن الحادثة تشبه أخرى كانت قد أثارت ضجة الشهر الماضي.

ورغم نفي البيت الأبيض المتكرر لوجود أي مشكلة تتعلق بتركيز الرئيس أو يقظته، فإن المشاهد المتداولة فتحت بابًا جديدًا للنقاش السياسي والإعلامي حول إدارة ترامب وأسلوبه في قيادة الاجتماعات الحكومية.